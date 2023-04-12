كلاب ضالة تهاجم حظيرة أغنام بدولة خليجية وتفترس العشرات

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت كلاب ضالة على افتراس عدد من الأغنام وإلحاق إصابات بليغة بأخرى في إحدى الحظائر بالكويت.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فقد قام صاحب الحلال، بنشر مقطع يوثق الأغنام وقد لحقت بها إصابات مميتة إثر الهجوم من الكلاب الضالة.

وطالب المواطن الكويتي الأجهزة المختصة بإيجاد حل بشأن وجود كلاب ضالة بكثافة في مناطق الجواخير ما يعرض الأغنام إلى القتل.

وأوضح صاحب الحلال أن هجوم الكلاب الضالة تسبب في إصابة ومقتل نحو 77 رأس من الأغنام.

كلاب تلتهم جملا:

وفي واقعة مماثلة في الأردن أقدم قطيع من الكلاب الضالة، على افتراس جمل صغير، في بلدة العامرية التابعة للواء الجيزة جنوب العاصمة عمان.

ونقلت صحف محلية حينها عن صاحب الجمل أن 8 كلاب ضالة هاجمت ناقة له ومعها صغيرها الحوار وافترسته، كما تفعل الذئاب في إشارة منه لشراستها.

وأوضح أنه لا تقدم الكلاب في العادة على افتراس صغار الإبل والأبقار، إلا إذا كانت شرسة.

وأضاف أن المنطقة تشهد تواجد قطعان كثيرة من الكلاب الضالة تنتشر في أطراف القرى والطرقات العامة، وباتت تشكل خطراً واضحا.

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