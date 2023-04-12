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تزود مصليات الاعتكاف بـ 5 آلاف نسخة من المصحف بالحرمين الشريفين
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تزود مصليات الاعتكاف بـ 5 آلاف نسخة من المصحف بالحرمين الشريفين

تزود مصليات الاعتكاف بـ 5 آلاف نسخة من المصحف بالحرمين الشريفين

تزود مصليات الاعتكاف بـ 5 آلاف نسخة من المصحف بالحرمين الشريفين
٠٢:٤١:٣٦ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هيأت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب خزائن المصاحف في المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

دواليب نحاسية 

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تباشرها فرق ميدانية تُتابع سلامة المصاحف والدواليب.

العمل على مدار الساعة

وأشار إلى عدم استخدام خزائن المصاحف في غير ما خصصت له، أو تحريكها أو تغيير وضعها أو وضع الأغراض أو المتعلقات الشخصية، مؤكداً بأن جميع الفرق متكاملة تقوم بالعمل على مدار الساعة لتقديم مجمل الخدمات التي يطمح إليها قاصدو المسجد الحرام.

واختتم “شريفي” تصريحه أن هذه الخدمات تأتي إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والارشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي المصاحف المصحف الشريف

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