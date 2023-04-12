سحور ليلة الثاني والعشرين من رمضان.. الكبدة على الطريقة الحجازية
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من بين الوصفات التي تصلح كوجبة سحور، متكاملة وغنية بالعناصر المطلوبة، وتعين على الصيام في اليوم التالي، هي وجبة الكبدة على الطريقة الحجازية.
ويفضل كثيرون هذه الوجبة، الغنية بالخضروات التي تمنحنا الكثير من المعادن، وكذلك البروتين من الكبدة، وحسب موقع “سيدتي” تتكون وصفة الكبدة الحجازية مما يلي:
المقادير
– البهارات :
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الكمون : ملعقة صغيرة
- الكزبرة : ملعقة صغيرة
- فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : ملعقة صغيرة
– لخليط الطحينية :
- الطحينية : 3 ملاعق كبيرة
- الخل : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : ربع كوب
– الزيت : 3 ملاعق كبيرة
– سمن : ملعقة صغيرة
– كبدة : 1 كيلو (عجل)
– البصل : 2 حبة (مفروم شرائح)
– فلفل رومي : 1 حبة
– الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)
– الزنجبيل : ملعقة صغيرة
– طماطم : 2 حبة (صغيرة الحجم)
– جبن القشقوان : حسب الرغبة (شرائح)
طريقة التحضير
1. تسخين الزيت مع السمن بمقلاة عميقة على النار، ثم أضيفي البصل، والفلفل الرومي الأخضر، والثوم، والزنجبيل، والطماطم، والفلفل الحار، وقلبي المكونات حتى تذبل.
2. إضافة الكبدة المقطعة شرائح بالطول.
3. وضع البهارات: الفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة الناشفة، والفلفل الأبيض، والملح.
4. لتحضير صلصة الطحينة: اخلطي المكونات جيداً بطبق جانبي.
5. تقطيع جبن القشقوان لشرائح وأضيفيها للكبدة وحركي حتى تذوب، ثم رش القليل من البقدونس المفروم.
6. تبطين طبق التقديم بالخبز، وضعي كمية الكبدة فوقه، ثم إضافة شرائح من الجبن المقطع، وصلصة الطحينية، وتقدم ساخنة.