سحور ليلة الثاني والعشرين من رمضان.. الكبدة على الطريقة الحجازية

من بين الوصفات التي تصلح كوجبة سحور، متكاملة وغنية بالعناصر المطلوبة، وتعين على الصيام في اليوم التالي، هي وجبة الكبدة على الطريقة الحجازية.

ويفضل كثيرون هذه الوجبة، الغنية بالخضروات التي تمنحنا الكثير من المعادن، وكذلك البروتين من الكبدة، وحسب موقع “سيدتي” تتكون وصفة الكبدة الحجازية مما يلي: