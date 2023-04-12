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مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة

مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة

مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة
٠٢:٣٣:٠٩ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق شلالات السليمية في منطقة المدينة المنورة، في مشاهد مبهجة تأسر العقول.

ووثق المقطع الذى نشره حساب رائد العوفي 🎬 ✈️ ابوجود، تدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على على مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

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الكلمات الدلالية:
أمطار المدينة المنورة المدينة شلالات السليمية شلالات السيليمية منطقة المدينة

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