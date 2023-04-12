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بيان هام من الشؤون الإسلامية بشأن احتمال موافقة عيد الفطر يوم الجمعة

بيان هام من الشؤون الإسلامية بشأن احتمال موافقة عيد الفطر يوم الجمعة

بيان هام من الشؤون الإسلامية بشأن احتمال موافقة عيد الفطر يوم الجمعة
٠٢:٣٤:٠٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية بيانًا، هامًا بشأن احتمال موافقة أول ليوم من عيد الفطر ليوم الجمعة، وما يترتب عليه من حكم صلاة العيد والجمعة.

فتوى اللجنة الدائمة

وقالت “الشؤون الإسلامية في بيان لها :” إشارة إلى أن عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ قد يوافق يوم الجمعة، ولأهمية بيان ما يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في يوم العيد، فقد وجهت وزارة  الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع باعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى رقم (21162) في 8 / 11 / 1420هـ حول حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، والمتضمنة التالي:

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلاّ فتصلى ظهراً.

4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .

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الكلمات الدلالية:
الشؤون الإسلامية صلاة الجمعة عيد الفطر يوم الجمعة

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