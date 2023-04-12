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أحد الحضور وثق الواقعة.. انفجار موقد أثناء وليمة
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أحد الحضور وثق الواقعة.. انفجار موقد أثناء وليمة

أحد الحضور وثق الواقعة.. انفجار موقد أثناء وليمة

أحد الحضور وثق الواقعة.. انفجار موقد أثناء وليمة
٠٢:١١:١١ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، انفجار موقد “كاتم” في إحدى الولائم، بشكل مفاجئ، ما تسبب في ذعر الحاضرين، بينما لم ينتج عن الحادث أي إصابات -ولله الحمد-.

متداول عبر تويتر

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء، مقطع فيديو، صوره أحد الحاضرين إلى وليمة، وبينما هو يعرف الظاهرين في المقطع، ويتحدث إليهم، انفجر الموقد بشكل مفاجئ.. وواصل مصور الفيديو توثيق الحدث، قائلا:” الجميع بخير”.

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وفي وقت سابق، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول، أظهر انفجارا وقع في محل مخصص لغسل وتجفيف الملابس في مدينة لاكرونيا الإسبانية.

انفجار مفاجئ

وبين الفيديو، الذي وثقته الكاميرا الداخلية للمتجر، أن شخصا كان خارج من المحل، في حين تعمل بعض غسالات الملابس، وفجأة فتح باب أحد الغسالات، وانفجرت بشكل مفاجئ، وبقوة كبيرة، وتسببت في حريق وتهشيم واجهة المحل.

ونقلت حسابات عبر “تويتر”، أن سبب الانفجار هو وجود شاحن كهربائي متنقل بالخطأ، تسبب في هذا الانفجار.

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