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تنبيه مهم لحاملي تأشيرة العمرة : لا تشمل أداء مناسك الحج
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تنبيه مهم لحاملي تأشيرة العمرة : لا تشمل أداء مناسك الحج

تنبيه مهم لحاملي تأشيرة العمرة : لا تشمل أداء مناسك الحج

تنبيه مهم لحاملي تأشيرة العمرة : لا تشمل أداء مناسك الحج
٠٢:١٢:١٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة، تنبيها مهما لضيوف الرحمن المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، تجنبًا لمخالفة الأنظمة، مطالبة بالالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة.

 أداء مناسك الحج

وقالت “الحج والعمرة”، في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن تأشيرة الزيارة لا تشمل أداء مناسك الحج، موضحة أن مدتها 90 يوما فقط

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إيقاف تراخيص 700 شركة عمرة

وفي سياق منفصل، أوقفت وزارة الحج والعمرة التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وأصدرت ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.

وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطًا، من أبرزها:

-ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال، وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة، أي بما يعادل 24 مليون ريال.

-عدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية.

-عدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة، والطلب منها إعادة التقديم من جديد، أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا.

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