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حصيلة قياسية.. أكثر من 20 ألف ضحية بالبحر المتوسط خلال هذه الفترة
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حصيلة قياسية.. أكثر من 20 ألف ضحية بالبحر المتوسط خلال هذه الفترة

حصيلة قياسية.. أكثر من 20 ألف ضحية بالبحر المتوسط خلال هذه الفترة

حصيلة قياسية.. أكثر من 20 ألف ضحية بالبحر المتوسط خلال هذه الفترة
٠٢:٠٧:٠٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت الفترة بين يناير ومارس 2023 أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.

ضحايا عبور البحر المتوسط:

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو، أمس الأربعاء: “الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل”.

وأوضح أن أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014″، مضيفا “أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمراً عادياً”.

كما نبهت المنظمة الدولية للهجرة أنه “خلال عطلة يوم الفصح، وصل 3 آلاف مهاجر إلى إيطاليا، مما رفع العدد الوافدين الإجمالي منذ بداية العام إلى 31192 ضحية”.

وأوضحت أن الغياب التام للاستجابة خلال عملية الإنقاذ السابعة أودى بحياة 73 مهاجراً على الأقل، الذين تتضمنهم الحصيلة أعلاه.

كما نوهت أيضا أن جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية قد تراجعت بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن حوالي 300 شخص كانوا على متن هذه القوارب ما زالوا في عداد المفقودين.

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الكلمات الدلالية:
البحر المتوسط دولي ضحايا الهجرة هجرة غير شرعية

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