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تضرع ودعاء ورحمة مع نزول الأمطار بالحرم المكي (صور مؤثرة)
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تضرع ودعاء ورحمة مع نزول الأمطار بالحرم المكي (صور مؤثرة)

تضرع ودعاء ورحمة مع نزول الأمطار بالحرم المكي (صور مؤثرة)

تضرع ودعاء ورحمة مع نزول الأمطار بالحرم المكي (صور مؤثرة)
٠١:٤٢:٣٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل المسجد الحرام 20 مليون مصلٍ ومعتمر خلال العشرين يوم الأولى من رمضان في أجواء إيمانية وروحانية تليق بأيام  الشهر الفضيل.

وشهدت مكة سقوط أمطار الغيث والرحمة والتي ازدادت الكعبة بهاءا وجمالا مع سقوطها وسط سعادة بين المعتمرين والطوافين حول الكعبة.

وأظهرت العديد من الصور ابتهال وتضرع العديد من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في الدعاء اثناء تساقط أمطار الخير.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الامطار المسجد الحرام امطار على الحرم المكي

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