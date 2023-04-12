تجنبها بعد الإفطار.. 4 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل المعدة

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ينصح الأطباء وخبراء الصحة بعد تناول بعض الأطعمة بعد الإفطار والتي قد تسبب مشاكل الأرق وقلة النوم وآلام المعدة والجهاز الهضمي.

ووفقا لموقع everydayhealth قد يكون للنظام الغذائي ونوعية الطعام التي تتناولها دور كبير على جودة النوم أو عدمه.

أطعمة تسبب الأرق والألم

ويوضح الموقع أن من الأطعمة والوجبات التي تسبب مشاكل الأرق وآلام المعدة ما يلي:

1: البيتزا: إذا كنت تشعر بعدم الارتياح الجسدي بعد تناول الوجبات السريعة المعالجة بشكل مفرط ، فمن المؤكد أنها لن تفيد نومك، حيث تحتوى البيتزا على ضربة مزدوجة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

فيجب تجنب الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة في الليل أيضا مثل الزبدة والآيس كريم والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية

2:عصير الفراولة: الاستهلاك المفرط للسكر مرتبط بمشاكل صحية مثل مرض السكري، وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد الدهنية، كما يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة .

4: الطماطم: على الرغم من فوائدها الصحية العديدة ، يمكن أن تكون سيئة إذا تم تناولها في وقت قريب جدًا من وقت النوم، حيث أن الأطعمة الحمضية يمكن أن تهيج بطانة المعدة وترفع مستويات الأس الهيدروجيني الحمضية في الجسم.

ارتجاء المريء

وتسبب هذه الأطعمة عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي ، وكلها يمكن أن تتداخل مع النوم.

4: الصلصة الحارة: أيضا الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب أيضًا ارتجاع الحمض من المرجح أن يحدث ارتداد الحمض أثناء النوم عندما نكون في حالة استرخاء.

وفى ذلك الوقت يمكن أن يتدفق مزيج من حمض المعدة والأطعمة التي يتم هضمها مرة أخرى عبر المريء، حيث يجد الكثير من الناس أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يسبب هذا التأثير خلال النهار، ناهيك عن وقت النوم، حيث يمكن مضاعفة التأثير السلبي.

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