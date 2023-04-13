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22 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
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22 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

22 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

22 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٤:٤٠:٣٩ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 22 رمضان 1444 هجرية، الموافق 13 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:56 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:03، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 22 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:45

المدينة – 4:41

الرياض – 4:13

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:40

المدينة – 6:43

الرياض – 6:15

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:40

المدينة – 8:43

الرياض – 8:15

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