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نهاية غير متوقعة لأسير أوكراني.. وزيلينسكي: الروس فعلوها آلاف المرات
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نهاية غير متوقعة لأسير أوكراني.. وزيلينسكي: الروس فعلوها آلاف المرات

نهاية غير متوقعة لأسير أوكراني.. وزيلينسكي: الروس فعلوها آلاف المرات

نهاية غير متوقعة لأسير أوكراني.. وزيلينسكي: الروس فعلوها آلاف المرات
٠١:٠٤:٣١ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب في أوكرانيا أمس الأربعاء، عقب تداول مقطع فيديو جديد، يظهر قطع رأس شخص والذي يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني.

تعليق زيلينسكي:

وبحسب وكالة فرانس برس، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قاموا بالانتهاكات بأنهم “وحوش” روسيا، منوها أن السلطات الأوكرانية تحاول التعرف على الضحية.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على إنستغرام، “كم يقتل هؤلاء الوحوش بسهولة.. هذا الفيديو الذي يظهر إعدام أسير حرب أوكراني، يجب أن يراه العالم”.

وأضاف زيلينسكي: “هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها”، منوها أن مثل ذلك في بوتشا آلاف المرات”، وذلك في إشارة إلى ضاحية كييف التي أصبحت رمزاً للفظائع المنسوبة إلى الجيش الروسي.

من جانبها قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد “سيحاسب جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم” في أوكرانيا.

طلب الأمم المتحدة ورد موسكو:

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في كييف بإجراء تحقيق، في حين دعا الكرملين إلى التحقق من “صحة” الفيديو.

وعادة ترفض موسكو الاتهامات الموجهة إلى جنودها بارتكاب جرائم، وذلك في الوقت الذي تحدثت بعثة الأمم المتحدة أيضاً عن مقطع فيديو ثانٍ يُظهر جثثاً مشوهة لسجناء أوكرانيين.

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الكلمات الدلالية:
أسير أوكراني أوكرانيا اخبار اوكرانيا روسيا

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