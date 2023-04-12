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سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي في الرياض
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سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي في الرياض

سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي في الرياض

سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي في الرياض
٠١:٠٤:١٠ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بالرياض، حادثة سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي.

أضرار مادية

وحسب بيان أصدرته مديرية الدفاع المدني، عبر الحساب الرسمي على تويتر أن الحادث نتج عنه حالات هلع وخوف وأضرار مادية، ولا إصابات.

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قطعة معدنية

وقبل أسبوعين باشرت فرق الدفاع المدني، تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية.

تحرير يد الطفلة بنجاح

وأضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض تمكن من تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى”.

تحرير إصبع مواطن علق بخاتم

كما تمكَّنت أيضا فرق الدفاع المدني، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة، بحمد الله.

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