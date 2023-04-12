وحدة الزائر الصغير برئاسة المسجد النبوي تقدم أنشطة تثقيفية للأطفال

تواصل – واس:

تسعى وكالة رئاسة المسجد النبوي من خلال إداراتها المتعددة إلى تقديم جميع الخدمات المتنوعة والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار المسجد النبوي، وفق أعلى معايير الجودة.

خدمة الأطفال

كما تهدف الرئاسة إلى تمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومن هذه الخدمات وحدة خاصة بالاهتمام بصغار السن بمسمى وحدة الزائر الصغير.

من جانبه، أوضح مدير وحدة الزائر الصغير غازي البركاني، أن الوحدة تعمل على خدمة الأطفال بالمسجد النبوي الشريف سواءً كانوا مواطنين أم مقمين أم زائرين،على مدار السنة بعدد من البرامج والمبادرات.

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أطفال مدارس المدينة

وأضاف البركاني أن خدمة “الزائر الصغير” تعتني بتنظيم زيارة أطفال مدارس منطقة المدينة المنورة، وتعمل على تنظيم برنامج زيارة متكامل يشمل صلاتهم تحية المسجد وتشرفهم بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم- و زيارة معرض نوادر المسجد النبوي، ومعرض مخطوطات المسجد النبوي، وزيارة مكتبة المسجد النبوي، وتختم الزيارة بتقديم الهدايا وتوزيعها.

من عمر 6 سنوات

وعن المبادرات في شهر رمضان المبارك، بيَّن البركاني، أن وحدة الزائر الصغير نظَّمَت مبادرة لجميع الأطفال الموجودين في المسجد النبوي من عمر 6 – 10 سنوات، في موقعين حول المسجد النبوي في الساحتين الغربية والشرقية.

حيث تهتم بتقديم نشاط تثقيفي للأطفال؛للحد من السلوكيات السلبية في أثناء صلاة التراويح حتى لا يشغلو المصلين في أثناء أداء الصلاة.

كما وفَّرت منطقة مخصصة لجلوس الأطفال تُوزَّع فيها كراسات وألوان للقيام بنشاط تثقيفي والاستفادة من وقتهم حتى تنتهي صلاة التراويح يوميًّا.