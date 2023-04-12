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لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض
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لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض
١٢:٤٤:٢٧ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت لجنة المتابعة البحرينية – القطرية اجتماعها الثاني، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

جدول الأعمال

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.

وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م.

تطوير العلاقات

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

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الكلمات الدلالية:
البحرين الرياض قطر مجلس التعاون

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