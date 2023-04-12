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وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”
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وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”

وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”

وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”
٠١:٠٢:٤٩ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة أعلى الفرق المقيمة.

المؤهلات والخبرات:

  • المتطلبات الأساسية من المؤهلات العلمية: شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أوإدارة الامدادات أو ما يعادلها.
  • متطلبات ثانوية:  شهادة الماجستير في إدارة الامدادات أو ما يعادلها.
  •  شهادات مهنية في المشتريات أو سلاسل الإمداد مثل: CIPS.
  •  شهادات مهنية في إدارة المشاريع مثل: PMP and PRINCE2.
  • شهادات مهنية في إدارة الأداء و إدارة التغيير.
  • خبرة عملية 8 سنوات في المجالات ذات الصلة
  • خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
  • خبرة في العمل مع الجهات الحكومية
  • خبرة بالعمل في شركات السلع الاستهلاكية FMCG.

عن الهيئة:

  • هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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اكسبرو بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وظائف

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