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شاهد.. تدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء
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شاهد.. تدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء

شاهد.. تدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء

شاهد.. تدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء
١٢:٢٨:٣٦ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد لتدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع تدفق شلالات الداهنة شمال شرق شقراء، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض أمطار شقراء الأمطار شلالات الداهنة منطقة الرياض

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