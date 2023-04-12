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حريق هائل بمصنع أمريكي وإجلاء الآلاف بسبب الدخان السام (فيديو)
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حريق هائل بمصنع أمريكي وإجلاء الآلاف بسبب الدخان السام (فيديو)

حريق هائل بمصنع أمريكي وإجلاء الآلاف بسبب الدخان السام (فيديو)

حريق هائل بمصنع أمريكي وإجلاء الآلاف بسبب الدخان السام (فيديو)
١٢:٢٧:٥٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شبّ حريق هائل في مصنع لمعالجة البلاستيك في مدينة ريتشموند في ولاية إنديانا الأمريكية.

حريق مصنع للبلاستيك:

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن جميع أقسام الإطفاء في ريتشموند تشارك في القضاء على الحريق. بينما تم إجلاء أكثر من 2000 شخص.

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، انبعاث دخان سام، وإجلاء مئات السكان من المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو تصاعد الدخان الأسود الكثيف الذي ارتفع في سماء المدينة، حيث يبدو أن المواد البلاستيكية ساعدت على اندلاع الحريق بشكل كبير.

انفجار في مصنع بنسلفانيا:

وفي وقت سابق تعرض مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لانفجار ضخم.

وأظهر مقطع مصور عرضته قناة دبليو.تي.إكس.إف التلفزيونية، تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

ونقلت القناة عن مسؤولين أن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة بعد وقوع الانفجار.

بث تليفزيوني للانفجار:

وأظهرت صور بثها تلفزيون دبليو.جي.إيه.إل تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

ووقع الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا.

وتسبب الانفجار في تدمير المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضرارا بالمبنى رقم واحد، وخضع سبب الانفجار للتحقيق.

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