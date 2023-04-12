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صاعقة تضرب مركبة.. وهذا ما حدث لقائدها
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صاعقة تضرب مركبة.. وهذا ما حدث لقائدها

صاعقة تضرب مركبة.. وهذا ما حدث لقائدها

صاعقة تضرب مركبة.. وهذا ما حدث لقائدها
١٢:٣٨:٠٧ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت صاعقة عنيفة، سيارة تقف في البر، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نجاة قائد السيارة 

وداهمت الصاعقة السيارة، مما أدى إلى حدوث حريق وأضرار فادحة، بينما نجا قائد السيارة -بحمد الله-

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سجلت عدة مناطق داخل المملكة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وشملت الرياض وجدة وحائل، وغيرها.

أمطار الرياض 

وهطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض وضواحيها, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار، حسب “واس”.

تنبيه الأرصاد

وفي الوقت نفسه، نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار لحالة النشاط في الرياح السطحية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظتي جدة ورابغ وبحره والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساء غدٍ.

أمطار حائل ورفحاء

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار -بمشيئة الله تعالى-.

وكذلك، هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على محافظة رفحاء، وعدداً من المراكز التابعة لها.

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