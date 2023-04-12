إنقاذ عائلة علقت في تجمع لمياه الأمطار بحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في حفر الباطن، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ عائلة علقت في تجمع للمياه بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

إنقاذ عائلة علقت بمياه الأمطار

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني حفر الباطن، أن عائلة علقت في تجمع للمياه بحي العزيزية إثر هطول الأمطار على المحافظة”.

أمطار غزيرة بحفر الباطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق السوق الداخلي بمحافظة حفر الباطن، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، تجمعات من مياه الأمطار تغرق السوق الداخلي بالمحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

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