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عملية تفتيش تكشف عن إنهاء 6 سجناء لحياتهم “شنقا” في هذه الدولة
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عملية تفتيش تكشف عن إنهاء 6 سجناء لحياتهم “شنقا” في هذه الدولة

عملية تفتيش تكشف عن إنهاء 6 سجناء لحياتهم “شنقا” في هذه الدولة

عملية تفتيش تكشف عن إنهاء 6 سجناء لحياتهم “شنقا” في هذه الدولة
١٢:٢٢:١٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

عثرت السلطات في الإكوادور، اليوم الأربعاء، على 6 سجناء مشنوقين داخل زنزانتهم في سجن غواياس في مدينة غواياكويل الساحلية.

وتعاني مدينة غواياكويل الساحلية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

6 سجناء مشنوقين:

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصلحة السجون الوطنية، في بيانلها ، أنه خلال عملية تفتيش أقسام سجن غواياس، وجد الحرّاس 6 سجناء مشنوقين.

بينما أوضح مسؤول في المصلحة أن السجناء الـ 6 عثر عليهم جثثاً هامدة معلّقين من أعناقهم داخل زنزانتهم.

وأضاف المسؤول أن سجن غواياس كان مسرحاً لعدد من أسوأ مجازر السجون في الإكوادور.

زلزال الإكوادور:

وفي مارس الماضي أعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد ، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع “تويتر”، المواطنين إلى التزام الهدوء.

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جرائم دولي سجين يشنق نفسه ينهي حياته

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