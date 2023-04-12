أهم 10.. بدء إجازة عيد الفطر في المدارس وأمطار وسيول متواصلة على المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

“المرئي والمسموع” ترصد أكثر من 4 الآف مخالفة إعلامية

رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من.. المزيد هنا

أمطار غزيرة على الرياض وجدة وعدة مناطق بالمملكة

سجلت عدة مناطق داخل المملكة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وشملت الرياض وجدة وحائل، وغيرها.. المزيد هنا

تحرك فوري للفرق الرقابية.. وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من ضبط عمالة مخالفة بالرياض لارتكاب الغش التجاري، بعد ورود بلاغ بذلك.. المزيد هنا

تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.. المزيد هنا

قرار مفاجئ.. “الحج والعمرة” تلغي تراخيص 700 شركة عمرة

أوقفت وزارة الحج والعمرة التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وأصدرت ضوابط جديدة للحصول على التراخيص… المزيد هنا

تنبيه جديد من “التأمينات” حول شروط صرف تعويض ساند

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تنبهًا مهمًا حول شروط صرف تعويض ساند وأسباب الاستبعاد.. المزيد هنا

توضيح مهم من سكني حول توقيت اكتمال بناء مخطط جوهرة الريان

أصدر البرنامج المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول “سكني” تنبيهًا، بشأن توقيت اكتمال بناء مخطط جوهرة الريان.. المزيد هنا

وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن وفدًا إيرانيًا وصل، اليوم الأربعاء، إلى الرياض لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية.. المزيد هنا

مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس، إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام.. المزيد هنا

توجيه عاجل من حساب المواطن بمراجعة البنك المركزي.. ما علاقة مبالغ الدعم؟

أفاد حساب المواطن بأنه لايحق للبنك الخصم من الدعم المقدم للمستفيدين، مشيرًا إلى وجوب تقديم شكوى في تلك الحالة.. المزيد هنا