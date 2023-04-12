الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
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أهم 10.. بدء إجازة عيد الفطر في المدارس وأمطار وسيول متواصلة على المملكة

أهم 10.. بدء إجازة عيد الفطر في المدارس وأمطار وسيول متواصلة على المملكة

أهم 10.. بدء إجازة عيد الفطر في المدارس وأمطار وسيول متواصلة على المملكة
١٢:١٥:٢٢ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

“المرئي والمسموع” ترصد أكثر من 4 الآف مخالفة إعلامية

رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من.. المزيد هنا

أمطار غزيرة على الرياض وجدة وعدة مناطق بالمملكة

سجلت عدة مناطق داخل المملكة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وشملت الرياض وجدة وحائل، وغيرها.. المزيد هنا

تحرك فوري للفرق الرقابية.. وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من ضبط عمالة مخالفة بالرياض لارتكاب الغش التجاري، بعد ورود بلاغ بذلك.. المزيد هنا

وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض

تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.. المزيد هنا

قرار مفاجئ.. “الحج والعمرة” تلغي تراخيص 700 شركة عمرة

أوقفت وزارة الحج والعمرة التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وأصدرت ضوابط جديدة للحصول على التراخيص… المزيد هنا

تنبيه جديد من “التأمينات” حول شروط صرف تعويض ساند

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تنبهًا مهمًا حول شروط صرف تعويض ساند وأسباب الاستبعاد.. المزيد هنا

التامينات - الموارد البشرية - تقديم شكوي

توضيح مهم من سكني حول توقيت اكتمال بناء مخطط جوهرة الريان

أصدر البرنامج المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول “سكني” تنبيهًا، بشأن توقيت اكتمال بناء مخطط جوهرة الريان.. المزيد هنا

العقارات - صكوك العقارات -- احكام - سكني

وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن وفدًا إيرانيًا وصل، اليوم الأربعاء، إلى الرياض لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية.. المزيد هنا

مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس، إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام.. المزيد هنا

توجيه عاجل من حساب المواطن بمراجعة البنك المركزي.. ما علاقة مبالغ الدعم؟

أفاد حساب المواطن بأنه لايحق للبنك الخصم من الدعم المقدم للمستفيدين، مشيرًا إلى وجوب تقديم شكوى في تلك الحالة.. المزيد هنا

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اخبار السعودية السعودية اليوم امطار وسيول تعليق الدراسة

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