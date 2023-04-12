فارق الحياة صائمًا.. أسرع لينقذ طفلًا ملقى على الأرض فاكتشف أنه ابنه (قصة مؤثرة)

تواصل- فريق التحرير:

واقعة مؤثرة ومبكية تعرض لها أب فلسطيني، والذي رأى طفلًا مصابًا ملقى على الأرض فهرع لإنقاذه ففوجئ بأنه ابنه محمد.

جيش الاحتلال في أريحا:

ونقلت وسائل إعلام عن الفلسطيني فايز بلهان أن الواقعة المفجعة تمت في أعقاب عملية عسكرية نفّذها جيش الاحتلال أمس الأول الإثنين في أريحا.

وفي التفاصيل يقول الأب المكلوم إنه خرج من داره بالسيارة لشراء بعض الأغراض، فوجد جنود الاحتلال ينتشرون بكثافة عند دوار مخيم عقبة جبر.

وأوضح أن الشبان كانوا يقاومونهم برمي الحجارة أثناء عملية الاقتحام، والجنود يطلقون الرصاص بطريقة عشوائية.

نهاية مؤلمة:

وعندما أوقف الأب سيارته ونزل ليجد أحد الأهالي وقد أصيب في ظهره وحُمل إلى سيارة الإسعاف.

وتابع قائلا : إنه حين تقدم إلى الأمام قليلًا بعد انسحاب الجيش وجد طفلًا مصابًا مرميًا على الأرض فأسرع لإنقاذه فكانت الصدمة إذ تبيّن أن ذلك الطفل هو ابنه محمد”.

وواصل في حديثه :” ما كنت بعرف إنه ابني لما رفعته من الأرض، وفي سيارة الإسعاف اطلعت عليه لقيته ابني، ولم يكن قد فارق الحياة بعد”.وكان محمد منذ بدء شهر رمضان المبارك، يمكث في البيت حتى يستطيع مواصلة الصيام فلم يمارس أي عمل مع والده حتى لا يجوع أو يعطش.

ولكن القدر ساقه في هذه اللحظة تحديدًا لينزل إلى الشارع ويغادر الحياة صائمًا.

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، كانت قد اقتحمت المخيم صباح الإثنين الماضي، وحاصرت عددًا من منازل المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الطفل بلهان بالرصاص الحي في الرأس والظهر وشابين آخرين في الأطراف السفلية.

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