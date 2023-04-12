شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في عدة مدن.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير مركز الخدمات المساندة:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس / ماجستير تخصص طبي أو إدارة أعمال أو تربيه خاصه.
- عشر سنوات في المجال.
- اتقان اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي.
مدير السكن:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس / ماجستير في احد التخصصات التالية (فندقة – إدارة أعمال- تمريض- تربية خاصة)
- خبرة عشر سنوات في المجال.
- إتقان اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي.
عن الشركة:
شركة تطوير التعليم شركة حكومية تابعة لوزارة التعليم (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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