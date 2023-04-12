شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في عدة مدن.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مركز الخدمات المساندة:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس / ماجستير تخصص طبي أو إدارة أعمال أو تربيه خاصه.

عشر سنوات في المجال.

اتقان اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي.

مدير السكن:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس / ماجستير في احد التخصصات التالية (فندقة – إدارة أعمال- تمريض- تربية خاصة)

خبرة عشر سنوات في المجال.

إتقان اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي.

عن الشركة: