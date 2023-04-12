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اعتداءات ممنهجة.. هندوس يحرقون محال المسلمين ويقذفون مسجدًا بالحجارة

اعتداءات ممنهجة.. هندوس يحرقون محال المسلمين ويقذفون مسجدًا بالحجارة

اعتداءات ممنهجة.. هندوس يحرقون محال المسلمين ويقذفون مسجدًا بالحجارة
١٠:١٩:١٣ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لا تزال اعتداءات الهندوس على المسلمين وممتلكاتهم والإساءة لشعائرهم وبيوت الله مستمرة، بدون رادع أو خطوات حقيقية من الحكومة الهندية المتواطئة مع المعتدين.

آخر هذه الاعتداءات، ما وثقته لقطات مصوّرة، للحظة إقدام متطرفين هندوس على إحراق ممتلكات مسلمين بمدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الهندية.

وكان عدد من المتطرفين الهندوس قد تجمعوا بشكل غاضب في المدينة، بعد العثور على قطعة لحم ملصقة براية هندوسية.

حرق محال المسلمين بالهند:

الواقعة تسببت في اشتباك الهندوس مع المسلمين، وألقوا الحجارة على مسجد، وأضرموا النيران في عدد من محالّ المسلمين بالمنطقة.

بينما أعلنت الشرطة الهندية، حظر التجوال وقطع الإنترنت في المنطقة، وألقت القبض على 50 شخصًا.

واتهمتهم الشرطة بارتكاب أعمال عنف، فيما اتهم ناشطون مسلمون السياسيين الهنود والشرطة بالتسبّب في أعمال العنف بالمنطقة.

اعتداءات الهندوس:

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت مدن وولايات هندية حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة.

وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس وسْط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة.

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