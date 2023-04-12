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للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن حاجتها لعشرات الموظفين.. رابط التقديم

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للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن حاجتها لعشرات الموظفين.. رابط التقديم

للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن حاجتها لعشرات الموظفين.. رابط التقديم

للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن حاجتها لعشرات الموظفين.. رابط التقديم
١٠:٠٣:٣٢ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل الراديو.

مهندس عمليات (ALP).

المهندس الأول ، E&I.

المتخصص الأول ، HRIM.

مشرف العلاقات الحكومية.

اختصاصي محامي.

أمين مخزن أول.

أخصائي الأصول الثابتة.

كهربائي أول.

رستابوت.

والمزيد…

عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر، و، يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية ارامكو فرص عمل وظائف شاغرة

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