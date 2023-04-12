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تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً
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تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً

تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً

تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد بحفر الباطن.. غداً
٠٩:٥١:٣٩ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت إدارة تعليم حفر الباطن، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على توصية اللجنة المختصة واستمرارًا للحالة المطرية من الأمس، وحفاظا على سلامة الجميع ، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 22 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم حفرالباطن”.

غرق سوق حفر الباطن

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق السوق الداخلي بمحافظة حفر الباطن، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، تجمعات من مياه الأمطار تغرق السوق الداخلي بالمحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدراسة الدراسة عن بعد الطقس تقلبات جوية حفر الباطن

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