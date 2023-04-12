الحياة الفطرية ترصد حوت برايد بمياه البحر الأحمر.. تعرف عليه

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رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حوت من نوع برايد خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر.

وأوضح المركز، في بيان عبر “تويتر”، أن الحوت ينتمي إلى مجموعة حيتان البالين ويفضل العيش في المياه الدافئة والمعتدلة في المحيطات والبحار.

معلومات عن حوت برايد

وتابع المركز، أن الحوت برايد من أنوات الحيتان البالينية ويستخدم صفائح البالين المصفوفة على الفك العلوي بدلا من الأسنان في تصفية العوالق والأسماك الصغيرة.

وأشار المركز، إلى أن هذا النوع من الحيتان يتميز عن باقي الحيتان بوجود 3 نتوءات في الرأس، وأجسام ناعمة وزعانف مدببة.

ويصل طول حوت برايد إلى حوالي 14 مترا، والوزن 45 طن، ويتغذى على حوالي طن من الطعام يوميا.

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