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تحرك فوري للفرق الرقابية.. وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض

تحرك فوري للفرق الرقابية.. وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض

تحرك فوري للفرق الرقابية.. وهذا ما كشفته عن عمالة باستراحة خارج الرياض
١٠:٠٧:٤٦ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من ضبط عمالة مخالفة بالرياض لارتكاب الغش التجاري، بعد ورود بلاغ بذلك.

تحرك سريع 

وتحركت الفرق الرقابية إلى الموقع المبلغ عنه، وهو استراحة خارج الرياض، تستغل في إعادة تسويق الدجاج المجمد على أنها مبرد، بعد أقل من ساعتين على تلقي البلاغ.

علامات تجارية مزورة 

وجرى ضبط 489 ألف ملصق لعلامات تجارية مزورة وكذلك 7 آلات تستخدم للطباعة وإعادة التعبئة وتزوير التواريخ، كما تم إغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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وفي وقت سابق، فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على “54” منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

3 مخالفات

وأوضحت الهيئة أن من بين هذه المخالفات ما يلي:

1- عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.

2- عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

3- عدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن المفتشين رصدوا 22 منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق و21 منشأة لعدم تبليغها المباشر “اللحظي” لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

2- عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الدجاج المجمد الفرق الرقابية عمالة مخالفة وزارة التجارة

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