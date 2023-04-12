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شرح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، خطورة تتبع أخطاء الناس وعثراتهم، في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الفوزان إن: وقت الإنسان هو مزرعته في هذه الدنيا، ويحب عليه أن يزرع فيها ما ينفعه، ليس ما يضره.

وأضاف أن على المسلم أن يحفظ وقته حتى عن الشيء المباح، فماذا عن الانشغال بالقيل والقال والغيبة والنميمة، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: “ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه”.

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لا تؤذوا المسلمين

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- إن تتبع عورات المسلمين محرم، حتى إن النبي ﷺ فيما يذكر عنه حذر من ذلك أشد التحذير فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه، أو قال: ولو في بيت أمه».