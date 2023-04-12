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خلال الـ24 ساعة الماضية.. الصحة : تسجيل 343 حالة إصابة بكورونا
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خلال الـ24 ساعة الماضية.. الصحة : تسجيل 343 حالة إصابة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. الصحة : تسجيل 343 حالة إصابة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. الصحة : تسجيل 343 حالة إصابة بكورونا
٠٩:٤٥:٢٧ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة أصبح 837.622 حالة، وأنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 822.924 حالة .

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9.637 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أيضا أن عدد حالات كورونا النشطة في المملكة أصبح 5.061 حالة.

نصائح طبية:

وفي ذات السياق قدمت استشاريتان في الأمراض المعدية، نصائح لتفادي الإصابة بنزلات البرد وفيروس كوفيد – 19 بعد أن سجلت المملكة زيادة في أعداد المصابين مؤخرًا.

وعزت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، تزايد الإصابات إلى التقلبات الجوية، فالموجة الباردة ما زالت مستمرة، ما يعني زيادة فرصة بقاء الفيروس على الأسطح فترة أطول.

وحذرت من أن التجمعات العائلية في الشهر الفضيل، قد تمثل مصدرًا للإصابة بأعراض الإنفلوانزا أو كورونا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الصحة فيروس كورونا كورونا كورونا في السعودية

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