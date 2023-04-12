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بعد منتصف الليل.. القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان
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بعد منتصف الليل.. القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان

بعد منتصف الليل.. القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان

بعد منتصف الليل.. القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان
٠٩:٣٦:٠١ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والوطن العربي تشهد الليلة شروق القمر في طور التربيع الأخير، خلال شهر رمضان المبارك.

نصف القمر

من جانبه، أفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن فترة التربيع الأخير تتمثل في ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت.

وأشار إلى أن الوقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

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غروب القمر قبل الظهر

ونوه أبو زاهرة إلى أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس يوم الخميس 13 أبريل وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب قبل الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتابع: “بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت مكة المكرمه صباحاً ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض”.

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