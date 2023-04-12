الاحتلال يحتجز 800 مليون دولار من الأموال الفلسطينية

تواصل – واس:

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 800 مليون دولار، من أموال الضرائب الفلسطينية، ويرفض تحويلها، مما تسبب بعجز مالي للحكومة الفلسطينية.

أموال الضرائب

وأضاف بشارة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله، أن الاحتلال يستولي منذ عام 2019 على جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي يفترض أن تحول شهرياً لوزارة المالية، وفقاً لبرتوكول باريس الاقتصادي بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي الموقع عام 1995.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات فجر اليوم بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

كما اقتحمت بلدة العيزرية، وذلك في إطار اعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين، وعرقلة وصول المصلين إلى الأقصى.

شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس

كما استشهد شابان، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرب بلدة دير الحطب، شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب ثلاثة شبان قرب بلدة دير الحطب، ما أدى لاستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع.

فيما نقل شاب مصاب في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى الشابين.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال

واحتجزت قوات الاحتلال جثماني الشهيدين طيطي وأبو ذراع، ليرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ عام 2015 إلى 133 شهيدًا، منهم 20 شهيدًا منذ مطلع العام الجاري 2023.

بالإضافة إلى 256 شهيدًا في “مقابر الأرقام”، وذلك وفقًا لبيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وباستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 98 شهيدًا.

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ونعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، شهيدي مخيم بلاطة، الأسيرين السابقين طيطي وأبو ذراع.

وذكر نادي الأسير، أن الشهيد طيطي أمضى 16 عامًا في معتقلات الاحتلال، وأفرج عنه قبل عام، فيما أمضى الشهيد أبو ذراع 7 سنوات في معتقلات الاحتلال.