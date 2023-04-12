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فضيحة أخلاقية.. ضبط لاعب صهيوني بفعل فاضح وإحالته للمحاكمة في اليونان
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فضيحة أخلاقية.. ضبط لاعب صهيوني بفعل فاضح وإحالته للمحاكمة في اليونان

فضيحة أخلاقية.. ضبط لاعب صهيوني بفعل فاضح وإحالته للمحاكمة في اليونان

فضيحة أخلاقية.. ضبط لاعب صهيوني بفعل فاضح وإحالته للمحاكمة في اليونان
٠٩:١٤:٥٠ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

بدأ القضاء اليوناني إجراءات جنائية ضد لاعب صهيوني بتهمة “هتك عرض”، حيث يلعب حارسًا لمرمى نادي فولوس اليوناني ويدعى بوريس كليمان.
وتم اعتقال اللاعب في حانة بأثينا لاعتدائه على طالبة قاصر بلجيكية وهتك عرضها بالقوة.

محاكمة الخميس

وسيدلي كليمان الذي تم احتجازه لدى الشرطة، بشهادته أمام قاضي التحقيق الخميس وفي حال اتهامه بارتكاب الجريمة فسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بموجب القانون الجنائي اليوناني.

واعتقل كليمان ليلة الاثنين الثلاثاء في ملهى بأحد الأحياء الراقية بأثينا مع زميله البرتغالي رودريغو إسكوفال الذي أطلق سراحه دون محاكمة حسب المصدر نفسه.

الضحية طالبة

وتابع المصدر أن الضحية طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى اليونان. وفي غضون ذلك، قرر رئيس النادي استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.

وقال بيان لنادي فولوس الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني، “تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما”.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال اليونان فضيحة أخلاقية لاعب صهيوني هتك عرض

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