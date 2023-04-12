تزامنًا مع هطول الأمطار.. وكالة شؤون المسجد النبوي تُفعّل خطة الطوارئ

تواصل- واس:

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية استعدادًا للحالة المطرية حفاظًا على سلامة زائري المسجد النبوي.

خطة الطوارئ

وعملت الوكالة على تكثيف جهودها من خلال خطة الطوارئ أثناء هطول الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، كما تعمل على رفع السجاد في جميع المواقع المكشوفة في المسجد النبوي و يتم توزيع المظلات على الزوار والمصلين.

بإضافة إلى توزيع المعدات في مداخل الساحات والسطح وتوزيع العمالة على جميع المواقع في المسجد النبوي ، كما يتم مع نزول الأمطار سحب المياه من المداخل الرئيسية في جميع المواقع بالمعدات اليدوية لسلامة الزوار والمصلين و تأمين الممرات لهم .

ويبلغ عدد المعدات المستخدمة 100 معدّة، وأكثر من 3000 كادر بشري ، فيما يبلغ عدد الأدوات اليدوية 600 أداة.

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