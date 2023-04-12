رد فعل لايصدق من “فيسبوك” على “تشات جي بي تي”

تواصل – وكالات:

قلل مسؤول فرنسي في شبكة “فيسبوك” من أهمية روبوت المحادثة تشات جي بي تي على الرغم مما أحدثه من صدى عالميًا، قائلاً إنه “ليس ثوريًا على الإطلاق”.

جاء ذلك لدى سؤال مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في مجموعة “ميتا” يان لو كون عن التطبيق الذي طورته شركة “أوبن إيه آي”.

ليس ثوريًا على الإطلاق

وأضاف في تصريحات إلى إذاعة “فرانس إنتر” الفرنسية العامة: “نعم، إنه منتج جيد. لكنه ليس ثوريًا على الإطلاق على مستوى العلم والتكنولوجيا المرتبطة به”.

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وأوضح أن “الكميات الضخمة للغاية من النصوص” التي أتاحت لبرمجية “تشات جي بي تي” الإجابة عن أسئلة مستخدميها، تضم “الكثير من المعارف البشرية، لكنها سطحية للغاية”.

وأشار إلى أنها “لا تتضمن، على سبيل المثال، معرفة العالم المادي، العالم الحقيقي. لذا، فإن هذه الأنظمة، بطريقة ما، لديها معرفة أقل بكثير بالعالم الحقيقي مما يعرفه هرّك”.

أهم الابتكارات المتوقعة

عند سؤاله عن أهم الابتكارات المتوقعة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تحدث الأستاذ بجامعة نيويورك عن نوعين من المنتجات.

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وتوقع يان لو كون وصول “نظارات الواقع المعزز، والتي ستكون بالتالي قادرة على تركيب صور افتراضية على العالم الحقيقي”.

بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، “سنتفاعل مع مساعدين افتراضيين أذكياء يكون لديهم، في أوقات معينة، ذكاء مشابه للذكاء البشري، وربما يكون متفوقاًًفي مجالات معينة، ويمكنهم مساعدتنا في حياتنا في جميع الأيام”.

على سبيل المثال من خلال السماح لنا “بالتركيز على الأشياء التي تهمنا، وعدم الاضطرار إلى تمضية ساعة على الهاتف للتحدث إلى السباك أو إدارة الضمان الاجتماعي”، وفق قوله.