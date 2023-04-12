“لإنعاش الجسم”.. طريقة تحضير مشروب الليمون بالنعناع

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للحصول على انتعاش حقيقي، يفضل الكثير من الصائمين تناول مشروب الليمون بالنعناع على الإفطار.

هذا المشروب السحري له مفعول قوي في إعادة الجسم إلى حيويته ونشاطه ويحدث به ما يشبه الانتعاش القوية.

المقادير:

– الليمون : 4 حبات (مقشر)

– ماء بارد : ليتر (مثلج)

– النعناع : ملعقتان كبيرتان (أخضر)

– سكر : حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. يتم غسل الليمون جيداً وتقطعيه إلى أرباع.

2. يتم وضع الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر ومن ثم أضيفي نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

3. يخلط الليمون مع الماء والنعناع بشكل جيد ومن ثم خذي خليط الليمون وصفيه داخل وعاء كبير.

4. يتم إعادة كمية الليمون المتبقية إلى الخلاط وأضيفي باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون ومن ثم قومي بخلط المكونات مرة ثانية.

5. خذي العصير وصفيه مرة ثانية فوق الكمية الأولى ومن ثم تخلصي مما تبقى من بقايا الليمون.

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