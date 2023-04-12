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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المبعوث الأممي إلى سوريا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المبعوث الأممي إلى سوريا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المبعوث الأممي إلى سوريا
٠٥:٥٩:٠٢ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون.

الأزمة السورية

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
المبعوث الأممي سوريا‬‏ وزير وزير الخارجية

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