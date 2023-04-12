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في خطوات بسيطة.. طريقة تحضير أشهى طبق “كبدة بالبصل”
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في خطوات بسيطة.. طريقة تحضير أشهى طبق “كبدة بالبصل”

في خطوات بسيطة.. طريقة تحضير أشهى طبق “كبدة بالبصل”

في خطوات بسيطة.. طريقة تحضير أشهى طبق “كبدة بالبصل”
٠٦:٠٧:٣٩ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد “الكبدة بالبصل” من الأطباق المميزة عند الكثير من السعوديين فهم يجدون في هذا الطبق متعة لا توصف، ويفضل العديد منهم تناوله على الإفطار .

مقادير الوصفة

وفيما يلي مقادير الوصفة:

كبدة الغنم : 200 غم

– السمنة : 2 ملعقة كبيرة

– البصل : 2 ملعقة كبيرة

– الثوم : ملعقة صغيرة

– كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة

– فلفل رومي : حسب الرغبة (ملون)

– الفلفل الحار : 2 ملعقة صغيرة

– ملح : ملعقة صغيرة

– فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. ذوبي السمنة بمقلاة على النار، ثم ضعي البصل، حتى يتحمر قليلا، وأضيفي الثوم.

2. أضيفي كبدة الغنم، وتقلب مع البصل والثوم.

3. بهري الكبدة بالملح، والفلفل الأسود، وتترك على النار من 10 – 15 دقيقة.

4. بعد مرور الوقت، أضيفي الفلفل الرومي الملون، والفلفل الحار، والكزبرة الخضراء المفرومة وحركي.

5. تسكب الكبدة بطبق التقديم وتقدم ساخنة.

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