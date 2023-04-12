عاجل.. انهيار بعض أسقف جامعة حفر الباطن جراء الأمطار وهذا مصير الدراسة

تواصل – فريق التحرير:

علقت جامعة حفر الباطن الدراسة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقال مراسلة قناة “الإخبارية” وزيرة الرميح، إن جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة بعد مرور ساعة من بدء الدوام الرسمي بسبب الأمطار وانهيار بعض الأسقف.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن إتاحة التعليم عبر منصة “مدرستي”.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، هطول أمطار رعدية الربيعية, مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم في الساعة.

برياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار, جريان للسيـول, تساقط البرد,

تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والثلاثاء وتعاود يومي السبت والاثنين – بمشيئة الله تعالي – على مناطق:

1 – عسير “أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك”.

2 – الباحة “الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد”.

3 – جازان “فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي ، بيش ، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان”.

4 – مكة المكرمة “الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم”.

5 – نجران “نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة”

6 – منطقة المدينة المنورة، “المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع, العيص، بدر، العلا”.

اقرأ أيضا:

تحذير من “الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم المناطق في هذه الأيام