شاهد.. ماذا فعلت الرياح الهابطة في البر بالحدود الشمالية ؟

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحالة الطقس المتقلب والرياح النشطة، هبت اليوم العواصف والرياح الهابطة واجتاحت البر في منطقة الحدود الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحدود الشمالية للعواصف والرياح الهابطة التي واجتاحت البر وقلبت كل شئ رأسًا على عقب.

🔴 فيديو

اثار الرياح الهابطة على صاحب حلال في #الحدود_الشمالية

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. pic.twitter.com/RAGS2fvMlQ — طقس (@tqqs) April 12, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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