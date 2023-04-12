“القروية والإسكان” توفر عشرات الفرص الاستثمارية

تواصل – واس:

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مع شركة “انفورما السعودية” المحدودة والمتخصصة بتطوير وتنظيم وترويج وإدارة الفعاليات المختلفة.

وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن الحقيل، وبحضور نائب الوزير عبدالله البدير، ورئيسلاتحاد الأمن السيبراني فيصل الخميسي.

أهم أهداف اتفاقية التعاون

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة نايف الله العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاثة أعوام للتعاون بين الطرفين، إلى:

1 – تنفيذ معرض “سيتي سكيب جلوبال”، والذي يقدم فرصاً للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم.

2 – إتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن.

3 – مناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كما سيركز سيتي سكيب جلوبال على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم.

تطوير السوق العقاري في المملكة

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لشراكات تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير السوق العقاري في المملكة بما ينسجم مع حجم السوق والنمو المتسارع فيه.