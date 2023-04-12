تفاصيل إنشاء أول حديقة مائية ضخمة في المملكة

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وقعت ‎وزارة الاستثمار وشركة Haichang Ocean Park الصينية مذكرة تفاهم لتطوير أول حديقة مائية ضخمة في المملكة.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرة شركة Haichang Ocean Park المتنوعة لتطوير أماكن ترفيه عالمية في جميع أنحاء المدن السعودية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يسرع من طموحات التنويع الاقتصادي في قطاعات السياحة والترفيه كمحركات رئيسية للنمو.

في سياق متصل، تعد حديقة الأمير ماجد إحدى أشهر معالم التنزه في مدينة جدة، ومن أكبر الحدائق فيها، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 132 ألف متر مربع.

وقد ساعدت هذه المساحة الكبيرة جدا للحديقة في تنوع الأماكن والأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها فيها، ومقصدا للكثير من العائلات والمواطنين من جدة والمملكة بشكل عام.

لذلك لا تُفوّت على نفسك فرصة قضاء وقت ممتع في هذه المتنزّه الجميل.

أبرز مظاهر حديقة الأمير ماجد

تنبّع شهرة حديقة الأمير ماجد من احتوائها على متنزّه مائي مزوّد بالمنزلقات الرائعة وحوض سباحة وبركة أمواج اصطناعية، وذلك إلى جانب وجود ملعب الكرة والمضمار المُخصص للجري والمشي سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء.

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