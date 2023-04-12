سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.7 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.8%، مغلقا عند 10935 نقطة (+ 86 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، أرامكو، بنسبة 1 % عند 75.20 ريال، و32.70 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم أسواق العثيم، ومرافق، وأسواق المزرعة، وصناعات كهربائية، وبنك البلاد، وزين السعودية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وتصدر سهم إعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 8.52 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8 ملايين سهم، في المقابل، أغلق سهم سلوشنز، عند 267 ريالا (- 4 %).

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع ملكية ريت، بنسبة 2 % عند 7.46 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.

تراجع سابق

وأول أمس الاثنين، أنهى مؤشر السوق، جلسته على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 10905 نقاط (- 60 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 75.50 ريال، كما أنهت أسهم بنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك ساب، وسبكيم العالمية، والمراعي، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

الأسهم الهابطة والصاعدة

وأغلق سهم أسمنت العربية، عند 35.80 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.1 ريال للسهم.

وهبط سهم سيسكو، بنسبة 2 % عند 26.85 ريال، فيما صعد سهم أنعام القابضة، بنسبة 10 % عند 26.05 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، تجاوزت الـ5 ملايين سهم.

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