من 18 إلى 24 ساعة.. العلماء يكشفون سر زيادة عدد ساعات اليوم

تواصل – وكالات:

ربط العلماء بين ابتعاد القمر شيئًا فشيئًا عن كوكب الأرض، من ناحية المسافة، وتأثيره على “طول الأيام” على كوكبنا.

وعلى خلاف ما كان يعتقد في السابق حول بقاء القمر على مسافة ثابتة من الأرض بسبب قوة الجاذبية، لم يعد العلماء بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، يعتقدون أن هذه المسافة ثابتة فعلاً.

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القمر كان أقرب بكثير إلى الأرض

وتوصلت الدراسة إلى أن القمر كان أقرب بكثير إلى الأرض، قبل مئات الأعوام.

واكتشفوا أنه كلما اقترب القمر من الأرض، كانت الأيام على الأرض أقصر.

وفي مرحلة ما، يعتقد العلماء أن يومًا على الأرض قبل 1.4 مليار سنة، كانت مده 18 ساعة فقط، مما يعني أنه أقل ست ساعات من طول اليوم حاليًا.

القمر لايقف على مسافة من الأرض

وقال البروفيسور ستيفن مايرز، من جامعة ويسكونسن ماديسون: “كان أحد طموحاتنا هو استخدام علم الفلك لمعرفة الوقت في الماضي البعيد، لتطوير مقاييس زمنية جيولوجية قديمة جًدا”.

وعمل البروفيسور مايرز، المؤلف المشارك للدراسة، مع فريقه لإلقاء نظرة على ماضي الأرض وإعادة إنشاء ما يعتقد أن النظام الشمسي كان يبدو عليه في السابق.

ووفقا للنتائج، فإن القمر يبتعد حاليًا عن الأرض بمعدل 3.82 سم كل عام. لذلك عندما ينجرف القمر بعيدًا، من المقرر أن تطول الأيام على الأرض.