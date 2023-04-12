الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
من 18 إلى 24 ساعة.. العلماء يكشفون سر زيادة عدد ساعات اليوم
“الإحصاء”: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الأول من 2023 بنسبة 1%
“الموانئ”: 21.14 % ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة و12.8% بالمسافنة
تحذير من “الدفاع المدني” بشأن هطول أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد
4 خطوات للتغلب على الخمول والكسل في رمضان
بـ 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

الرئيسية

 /

منوعات

 /

من 18 إلى 24 ساعة.. العلماء يكشفون سر زيادة عدد ساعات اليوم

من 18 إلى 24 ساعة.. العلماء يكشفون سر زيادة عدد ساعات اليوم

من 18 إلى 24 ساعة.. العلماء يكشفون سر زيادة عدد ساعات اليوم
٠٥:٠٩:٢٦ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

ربط العلماء بين ابتعاد القمر شيئًا فشيئًا عن كوكب الأرض، من ناحية المسافة، وتأثيره على “طول الأيام” على كوكبنا.

وعلى خلاف ما كان يعتقد في السابق حول بقاء القمر على مسافة ثابتة من الأرض بسبب قوة الجاذبية، لم يعد العلماء بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، يعتقدون أن هذه المسافة ثابتة فعلاً.

اقرأ أيضًا:

القمر كان أقرب بكثير إلى الأرض

وتوصلت الدراسة إلى أن القمر كان أقرب بكثير إلى الأرض، قبل مئات الأعوام.

واكتشفوا أنه كلما اقترب القمر من الأرض، كانت الأيام على الأرض أقصر.

وفي مرحلة ما، يعتقد العلماء أن يومًا على الأرض قبل 1.4 مليار سنة، كانت مده 18 ساعة فقط، مما يعني أنه أقل ست ساعات من طول اليوم حاليًا.

القمر لايقف على مسافة من الأرض

وقال البروفيسور ستيفن مايرز، من جامعة ويسكونسن ماديسون: “كان أحد طموحاتنا هو استخدام علم الفلك لمعرفة الوقت في الماضي البعيد، لتطوير مقاييس زمنية جيولوجية قديمة جًدا”.

وعمل البروفيسور مايرز، المؤلف المشارك للدراسة، مع فريقه لإلقاء نظرة على ماضي الأرض وإعادة إنشاء ما يعتقد أن النظام الشمسي كان يبدو عليه في السابق.

ووفقا للنتائج، فإن القمر يبتعد حاليًا عن الأرض بمعدل 3.82 سم كل عام. لذلك عندما ينجرف القمر بعيدًا، من المقرر أن تطول الأيام على الأرض.

الكلمات الدلالية:
القمر عدد ساعات اليوم كوكب الأرض وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: الرياضة تساعد على النوم حال المعاناة من الأرق

دراسة: الرياضة تساعد على النوم حال المعاناة من الأرق

٠١:٣٥ م، الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٣
ولي أمر يقتحم «أولى ابتدائي» بمسدس ويهدد بقتل من يضرب ابنه

ولي أمر يقتحم «أولى ابتدائي» بمسدس ويهدد بقتل من يضرب ابنه

٠٤:١٢ م، الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨
سوار ذكي بديلاً عن العصا لفاقدي البصر

سوار ذكي بديلاً عن العصا لفاقدي البصر

٠٤:٠٤ م، الثلاثاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٧
مطاردة بين قرد عملاق وقنفذ .. والنهاية غير متوقعة (فيديو)

مطاردة بين قرد عملاق وقنفذ .. والنهاية غير متوقعة (فيديو)

١١:١٣ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *