تحذير من “الدفاع المدني” بشأن هطول أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على مناطق الرياض وحائل.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 4 صباح يوم الخميس.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات “العاصمة المقدسة والدلم والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف”.

تحذير من أمطار وسيول على حائل

كما حذرت من تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد متوقعًا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 9 مساءً.

وبينت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة حائل تشمل محافظات ” الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

اقرأ أيضًا:

تحذير من “الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم المناطق في هذه الأيام