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“الموانئ”: 21.14 % ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة و12.8% بالمسافنة
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“الموانئ”: 21.14 % ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة و12.8% بالمسافنة

“الموانئ”: 21.14 % ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة و12.8% بالمسافنة

“الموانئ”: 21.14 % ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة و12.8% بالمسافنة
٠٥:٠٤:٠٩ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الموانئ السعودية تسجيل ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 21.14%، وأعداد حاويات المسافنة بنسبة 12.83%.

وأضافت: كما شهدت زيادة في إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 5.81%، وأعداد المواشي بنسبة 496.26% خلال شهر مارس 2023م.

الموانئ السعودية

في سياق متصل، سجلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو لعام 2022م، ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 16% لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة بـ 24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021م وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية العالمية.

وفي السياق ذاته، حققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4% لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3% لتصل إلى 4,2 ملايين طن، كما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1% مُحققة 16,3 مليون طن.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية، ارتفاعاً نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ 602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م.

وحققت حاويات المُسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مُسافنة مقارنة بـ 245 ألف حاوية مسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.

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وصولاً إلى 28 مليون طن.. الموانئ: زيادة في حجم البضائع المناولة 16%

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المملكة الموانئ الموانئ السعودية

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