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بـ 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان
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بـ 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

بـ 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

بـ 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان
٠٤:٥٨:٠٨ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

مشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة

وأوضحت أن الجهود متواصلة بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة، في مجالات متعددة تنوعت بين الصحية، والتنظيمية، والخدمية، والترجمة وغيرها من المجالات.

وشارك كل من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير الإدارة العامة للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن.

توزيع الوجبات ومساعدة كبار السن والترجمة

وذلك عبر توزيع الوجبات ومساعدة كبار السن والترجمة, كما تم الوقوف على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ومقابلة المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في العمل التطوعي.

وثمن المشاركون جهود المتطوعين المبذولة وإقدامهم على العمل التطوعي وخدمة الحرم المكي الشريف وضيوف الرحمن.

يذكر أن عدد المتطوعين المتواجدين داخل الحرم المكي والساحات الخارجية قد تجاوز أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة.

مشاركة 25 جهة في الأعمال التطوعية

 فيما شاركت أكثر من 25 جهة في الأعمال التطوعية، وتجاوزت الساعات التطوعية أكثر من 160 ألف ساعة تطوعية.

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الكلمات الدلالية:
الصيام الموارد البشرية الوجبات رمضان ضيوف الرحمن قاصدي البيت الحرام كبار السن

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