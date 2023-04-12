قرار هام لمجلس إدارة “تقييم” بشأن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

تواصل – واس:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” في اجتماعه التاسع والثلاثين؛ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

منهجية مدروسة لرفع جودة الأداء

وأوضحت أن البرنامج يحتـوي على منهجية وآلية أعمال الرقابة على مهنة التقييم، مما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة ومنسوبيها.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تحقيــق أهــداف نظــام المقيّميــن المعتمديـن ولائحته التنفيذيز

وقواعـد سـلوك المهنة وآدابها، وتعزيز الثقة بأعمال المقيّمين المعتمدين، وحوكمــة أعمــال الرقابــة.

تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

كما اعتمد المجلس تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وهو امتداد لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.

ويشمل ضوابـط السـلوك والآداب التـي يجـب أن يتقيــد بهــا المقيّــم المعتمــد والعاملون لديــه لـدى مزاولتهــم للمهنــة.

تطويــر مهنــة التقييــم والارتقاء بهــا

وذلــك بمــا يكفــل تطويــر مهنــة التقييــم والارتقاء بهــا، وضبــط مســؤولية المقيــم المعتمــد فــي ممارســته لمهنتــه.

وتعزيــز الحمايــة النظاميــة للمقيــم المعتمــد ولعملائه والأطراف ذوي العلاقة، والتي يكون موعد سريانها بعد 30 يومًا من نشرها في جريدة أم القرى.

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