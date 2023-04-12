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كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟.. 5 خطوات هامة

كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟.. 5 خطوات هامة

كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟.. 5 خطوات هامة
٠٤:١٧:١٤ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجمع الدمام الطبي، أن هناك خطوات هامة لابد للصائم من إتباعها حتى يقي نفسه من الصداع الذي ينتابه خلال شهر رمضان.

تجنب الصداع أثناء الصوم بهذه الخطوات

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهم وأيسر الخطوات التي تقي الصائم من الصداع، هي:

1 – إتباع نظام غذائي صحي.

2 – شرب كمية كافية من السوائل.

3 – تجنب الإجهاد الذهني والبدني.

4 – ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5 – الحصول على قسط كاف من النوم.

وشدد على أن التوقف عن المفاجئ عن الكفايين والتدخين، قد يسبب الصداع أثناء فترات الصيام، مؤكدًا أن يمكن تجنب الصداع خلال الصيام عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي.

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وحسب الخبراء، فإن الصداع النصفي يُعد من أكثر مضاعفات الصوم، حيث يشعر به الكثير من الأشخاص خاصة مع تزايد ساعات الصيام.

وفيما يلي بعض النقاط التي يجب إتباعها للتخفيف من أعراض الصداع النصفي أثناء الصيام:

1- احصل على وقت كاف من الراحة.

2- احرص على تنظيم وقتك بما يتناسب مع مهامكَ اليومية.

3- تنفس بعمق على الأقل لمدة 10 دقائق خلال نهارك.

4- قُم بمراقبة نفسك خلال النهار.

5- القيام بتدوين الأوقات والمحفزات التي تزيد من شدة الألم لديك.

6 – الحرص على تجنبها في اليوم التالي، سواء كان العامل التوتر، أو قلة النوم، أو قلة شرب الماء، أو تفويت جرعة من الدواء المسكّن.

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الكلمات الدلالية:
الصداع الصوم شهر رمضان مجمع الدمام الطبي نظام غذائي صحي

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